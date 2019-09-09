Просинечки покинул пост наставника сборной Боснии и Герцеговины после поражения от Армении

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Просинечки принял решение уйти в отставку после поражения от Армении в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 (2:4).

"Я разговаривал со всеми и решил уйти в отставку. Когда я возглавил команду, то верил, что мы сумеем пробиться на Евро-2020. Но нам не удалось это сделать. Теперь мой преемник будет иметь больше времени, чтобы подготовить команду к Лигу наций. Я больше не тренер.

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Армения заслуженно победила, я поздравляю соперника. У нас тоже были шансы, но мы сыграли не на уровне. Они больше хотели победить", – приводит слова Просинечки сайт Федерации футбола Боснии и Герцеговины.

Напомним, сборная Боснии и Герцеговины, набрав семь очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице группы J.

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