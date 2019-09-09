toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЛИТВА - УКРАИНА ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Просинечки покинул пост наставника сборной Боснии и Герцеговины после поражения от Армении

10:23 41 Читати українською
Просинечки покинул пост наставника сборной Боснии и Герцеговины после поражения от Армении
Роберт Просинечки / Getty Images

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Просинечки принял решение уйти в отставку после поражения от Армении в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 (2:4).

 

"Я разговаривал со всеми и решил уйти в отставку. Когда я возглавил команду, то верил, что мы сумеем пробиться на Евро-2020. Но нам не удалось это сделать. Теперь мой преемник будет иметь больше времени, чтобы подготовить команду к Лигу наций. Я больше не тренер.

Первый дубль Мхитаряна за сборную в видеообзоре матча Армения – Босния и Герцеговина –​​​​​​​ 4:2

Армения заслуженно победила, я поздравляю соперника. У нас тоже были шансы, но мы сыграли не на уровне. Они больше хотели победить", – приводит слова Просинечки сайт Федерации футбола Боснии и Герцеговины.

Напомним, сборная Боснии и Герцеговины, набрав семь очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице группы J.

Квалификация Евро-2020: Испания разгромила Фарерские острова, Греция споткнулась об Лихтенштейн

blog_ava
"Если бы у меня был выбор между Динамо и Шахтером?" – Коноплянка назвал преимущества донецкого клуба
08:00
461
Теги
Евро-2020 Армения - Босния и Герцеговина Армения Армения Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина Роберт Просинечки Роберт Просинечки
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
34
мин
Металлист 1925
19:00
Минай
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук