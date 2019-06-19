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"Пропотів, ніби 2 години працював", – Лунін пригадав історичний епізод із VAR у півфіналі ЧС-2019

19 червня 22:30 396 Читать на русском
"Пропотів, ніби 2 години працював", – Лунін пригадав історичний епізод із VAR у півфіналі ЧС-2019
Андрій Лунін / Офіційний сайт ФІФА

Воротар юнацької збірної України Андрій Лунін розповів про матч проти Італії у півфіналі юнацького чемпіонату світу.

65’ Сергій Булеца
80’ Денис Попов
 
65’ Сергій Булеца
80’ Денис Попов

"Не пам'ятаю, щоб ми хоч в якомусь матчі були фаворитами. Щоб були якісь офіційні дані або висновки експертів, коефіцієнти. Або було рівно, або ж ми вважалися аутсайдерами. Це було здорово. Включно з матчем проти Італії.

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З ними було дуже складно. Італія – ​​це тактична виучка. Вони дуже грамотні, дисципліновані, потужні, фізично підготовлені. До того ж технічно озброєні. Але завдяки нашій цілісності, командній дисципліні і терпінню ми досягли результату.

Я відразу ж підійшов до Валерія Бондаря, запитав: він тебе вдарив, чи ні? Валера сказав, що вдарив, тому я трошки заспокоївся. Бондар перший і вказав арбітру, що треба дивитися VAR. Коли дивилися VAR, такі нерви були. Я так пропотів, ніби 2 години пропрацював", – цитує Луніна FootballHub.

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