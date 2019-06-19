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"Я так пропотел, вроде 2 часа работал", – Лунин вспомнил исторический эпизод с VAR в полуфинале ЧМ-2019

22:30 71 Читати українською
"Я так пропотел, вроде 2 часа работал", – Лунин вспомнил исторический эпизод с VAR в полуфинале ЧМ-2019
Андрей Лунин / Официальный сайт ФИФА

Вратарь юношеской сборной Украины Андрей Лунин рассказал о матче против Италии в полуфинале юношеского чемпионата мира.

65’ Сергей Булеца
80’ Денис Попов
 
65’ Сергей Булеца
80’ Денис Попов

"Не помню, чтобы мы хоть в каком-то матче были фаворитами. Чтобы были какие-то официальные данные или выводы экспертов, коэффициенты. Или было ровно, или же мы считались аутсайдерами. Это было здорово. Включая матч против Италии.

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С ними было очень сложно. Италия – это тактическая выучка. Они очень грамотные, дисциплинированные, мощные, физически подготовлены. К тому же технически вооружены. Но благодаря нашей целостности, командной дисциплине и терпению мы достигли результата.

Я сразу же подошел к Валерию Бондарю, спросил: он тебя ударил, или нет? Валера сказал, что ударил, поэтому я немножко успокоился. Бондарь первый и указал арбитру, что надо смотреть VAR. Когда смотрели VAR, такие нервы были. Я так пропотел, вроде 2 часа работал", – цитирует Лунина FootballHub.

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Андрей Лунин Андрей Лунин Чемпионат мира U-20 Украина U-20 Украина U-20 Украина U-20 - Италия U-20 Сборная Украины Сборная Украины U-20
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