"Наш перший тайм був дійсно видатним. Ми були такими впевненими і легкими. У другому ми були занадто емоційні, можливо, занадто багато думали про фінал, про кваліфікацію. Ми не робили те, що повинні були. Ми дозволили Франції повернутися, а потім у неї вистачило сил забити вирішальний гол.

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Ми повинні подякувати гравцям за роботу у першому таймі. Але я все ж вважаю, що програти на 90-й хвилині матчу – це дуже жорстоко. Це дійсно дуже важко, враховуючи якісний перший тайм. Зараз для нас гарний час показати свою стійкість в матчі за третє місце з Італією. Через тринадцять місяців буде чемпіонат світу, і в кожному матчі повинна бути можливість показати наш рівень", – цитує Мартінеса L’Equipe.

Додамо, що матч за третє місце і фінал Ліги націй між Францією та Іспанією відбудуться 10 жовтня.

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