"Наш первый тайм был действительно выдающимся. Мы были такими уверенными и легкими. Во втором мы были слишком эмоциональны, возможно, слишком много думали о финале, о квалификации. Мы не делали то, что должны были. Мы позволили Франции вернуться, а затем у нее хватило сил забить решающий гол.

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Мы должны поблагодарить игроков за работу в первом тайме. Но я все же считаю, что проиграть на 90-й минуте матча – это очень жестоко. Это действительно очень трудно, учитывая качественный первый тайм. Сейчас для нас хорошее время показать свою устойчивость в матче за третье место с Италией. Через тринадцать месяцев будет чемпионат мира, и в каждом матче должна быть возможность показать наш уровень", – цитирует Мартинеса L’Equipe.

Добавим, что матч за третье место и финал Лиги наций между Францией и Испанией состоятся 10 октября.

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