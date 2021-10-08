Франція вирвала перемогу над Бельгією в півфіналі Ліги націй. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку Бельгія – Франція на "Футбол 24".

Перша половина була за бельгійцями – спочатку Карраско змістився з флангу в штрафний та точно пробив у дальній кут, а через 4 хвилини Лукаку прошив Льоріса. По перерві Бензема відіграв один м'яч, класно розібравшись у штрафному.

Франція вийшла у фінал Ліги націй, вирвавши перемогу над Бельгією у фантастичній перестрілці з п'ятьма голами

Мбаппе через 7 хвилин реалізував пенальті, зрівнявши рахунок. Кінцівка матчу видалась вогняною: спочатку гол Лукаку скасували через офсайд, а трохи пізніше Тео Ернандес потужним ударом у дальній кут приніс перемогу французам.

Таким чином, у фіналі Ліги націй зустрінуться Франція та Іспанія, яка вчора переграла чемпіонів Європи – Італію.