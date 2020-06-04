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Призначення Михайличенка в Динамо було тимчасовим, Суркіс має пріоритетний варіант заміни, – ЗМІ

13:56 3916 Читать на русском
Призначення Михайличенка в Динамо було тимчасовим, Суркіс має пріоритетний варіант заміни, – ЗМІ
Олексій Михайличенко / Сайт Динамо

Майбутнє Олексія Михайличенка на посаді головного тренера Динамо залишається вкрай туманним.

"Очевидно, що такий перебіг з призначенням Михайличенка був тимчасовим. Очевидно, що не зовсім правильним. Очевидно це і для самого тренера – сам він не горить бажанням продовжувати цю муку.

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Тому і виникають чутки про заміну, миготять прізвища, відомі і не дуже. Ми не будемо претендувати на істину, шукати сенсацій, жонглювати джерелами. Ми лише повторимо своє твердження місячної давнини – якщо президент клубу і хоче бачити на тренерській лаві нове обличчя, то це саме той вчорашній іменинник (Сергій Ребров, якому виповнилося 46 років – прим. Футбол 24).

А якщо не він – то ніхто нічого чіпати не буде. Будемо чекати черговий проліт повз ЛЧ і чергову оперативну зміну тренерського штабу. Поки нічого нового", – запевняє Telegram-канал Динамо Київ Inside.

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Теги
Динамо Динамо Головне Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Ігор Суркіс Сергій Ребров Сергій Ребров
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