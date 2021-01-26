Екс-оборонець Суонсі, Евертона та збірної Уельсу в Instagram повідомив про рішення завершити кар'єру гравця.

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Вільямс дебютував на професіональному рівні у 2003 році за Стокпорт з четвертого дивізіону Англії. Після цього був Суонсі, в якому захисник затримався аж на 8 років. Центрбека помітив Евертон, але в складі "ірисок" стати ключовим гравцем не вдалося. Ешлі відпускали в оренду до Сток Сіті, а його останньою командою був Брістоль – влітку 2020-го він розірвав контракт і більше ніде не грав.

Додамо, що Вільямс також відіграв 86 матчів за збірну Уельсу, відзначився двома голами. Один з них – у чвертьфіналі Євро-2016 проти Бельгії (3:1). "Дракони" вийшли у півфінал, програли Португалії (0:2) і забрали бронзові медалі.

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