Экс-защитник Суонси, Эвертона и сборной Уэльса в Instagram сообщил о решении завершить карьеру игрока.

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Уильямс дебютировал на профессиональном уровне в 2003 году за Стокпорт с четвертого дивизиона Англии. После этого был Суонси, в котором защитник задержался аж на 8 лет. Центрбека заметил Эвертон, но в составе "ирисок" стать ключевым игроком не удалось. Эшли отпускали в аренду в Сток Сити, а его последней командой был Бристоль – летом 2020-го он разорвал контракт и больше нигде не играл.

Добавим, что Уильямс также сыграл 86 матчей за сборную Уэльса, отметился двумя голами. Один из них – в четвертьфинале Евро-2016 против Бельгии (3:1). "Драконы" вышли в полуфинал, проиграли Португалии (0:2) и забрали бронзовые медали.

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