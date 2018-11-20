"Пили у лазні, це божевілля! Навіщо?!", – у Динамо Брест розповіли, чому видворили Мілевського з команди

Головний тренер Динамо Брест Марцел Личка розповів про причини відходу з команди Артема Мілевського і Олексія Гавриловича.

"У нас було два вихідних. Я знаходився в Чехії, а коли повернувся, він (Шпилевський – попередній тренер Динамо Брест – прим. "Ф24) сказав, що ми без Савицького, Мілевського і Гавриловича. Я запитав: Чому? І він розповів, що вони пили в лазні.

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В той момент я був вражений: Це божевілля! Навіщо?! Савицький забив і віддав гольову, Мілевський був лідером команди. Він був кращою десяткою у всьому чемпіонаті Білорусі. Я не бачив тут гравця на його позиції кращого за Артема.

Коли Міля був в команді, всі шукали його на полі, щоб віддати передачу. З одного боку це добре, тому що вказує на те, який Мілевський впевнений у собі гравець. Але з іншого боку хтось просто звик так грати, мовляв, тримай м'яч, Міля, а ми почекаємо, поки ти щось придумаєш. Звичайно, після відходу Артема в грі були невеликі проблеми", – цитує Личка by.tribuna.

"Алло, я тебе ще вранці звільнив", – Мілевський феєрично передав привіт звільненому тренеру Динамо-Брест