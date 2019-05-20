"Пришло время взять на себя больше ответственности, возможно, в другом месте", – Мбаппе намекнул на уход из ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал получение награды лучшему игроку чемпионата Франции.

"Я хотел бы поблагодарить всех людей, которые организовывают этот чемпионат. Уже четвертый год я здесь, в Лиге 1. Я пережил много событий, которые были богаты эмоциями. Прежде всего с Монако, где нам удалось выиграть титул.

Мбаппе признан лучшим игроком чемпионата Франции

Потом совсем другой проект в ПСЖ, где мне удалось с первого года адаптироваться. Конечно, были некоторые разочарования, но это часть футбола. Нам удалось победить в Лиге 1, это можно назвать компенсацией.

Я хотел бы еще раз поблагодарить игроков, тренера, клуб. Это очень важный момент для меня. Я думаю, что я приближаюсь к первому или второму поворотному моменту в моей карьере.

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Думаю, что я многое узнал здесь, и теперь чувствую, что, возможно, пришло время взять на себя больше ответственности. Это может быть в ПСЖ, или в другом месте и новом проекте", – цитирует Мбаппе L`Equipe.