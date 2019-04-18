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"Приїхав підписувати контракт з Динамо", – Яя Туре жартома відповів на питання про мету візиту до Києва

19:27 1117 Читать на русском
"Приїхав підписувати контракт з Динамо", – Яя Туре жартома відповів на питання про мету візиту до Києва
Яя Туре / фото: Dynamonia

Екс-гравець Металурга Д, Барселони та Манчестер Сіті Яя Туре поспілкувався із журналістами після майстер-класу для вихованців академії Динамо.

"Навіщо приїхав? Підписувати контракт з Динамо! Жартую! Динамо – дуже гостинний клуб. Для мене візит в Україну і Динамо – це щось особливе. Я провів час з дітьми і спробував передати їм щось особливе.

Яя Туре одягнув форму Динамо та провів майстер-клас для вихованців академії "біло-синіх"

Емоції після майстер-класу? Це було класно. Часом розумієш, як іноді було важко – справлятися з молодим собою. Коли я став справжнім футболістом, то дбав вже про себе сам. А якщо ти тренер, то тобі потрібно постійно контролювати команду. І це нелегко.

Але гадаю, дітям сподобалося. Коли ви бачите, як вони дивляться на вас, як слухають, то розумієте, що вони хочуть досягати більшого. Але це досить складно.

Мої плани на майбутнє? (Туре зараз перебуває у статусі вільного агента – прим.) О, я не знаю. Буду з вами відвертий", – передає слова івуарійця Dynamomania.

Одинадцять перлин київського Динамо

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Яя Туре Яя Туре Динамо Динамо
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