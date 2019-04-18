Яя Туре одягнув форму Динамо та провів майстер-клас для вихованців академії "біло-синіх"

Сьогодні екс-гравець Металурга Д, Барселони та Ман Сіті Яя Туре прибув на базу Динамо та провів тренування для дітей, які вчаться у академії киян.

На навчально-тренувальній базі Динамо Туре провів майстер-клас для юних вихованців динамівської академії. Також івуарієць поспілкувався з головним тренером першої команди Олександром Хацкевичем, повідомляє офіційний сайт киян.

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Нагадаємо, після відходу з Манчестер Сіті Яя Туре підписав контракт із грецьким Олімпіакосом, але через три місяці покинув клуб.

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