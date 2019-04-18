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Яя Туре одягнув форму Динамо та провів майстер-клас для вихованців академії "біло-синіх"

17:40 1347 Читать на русском
Яя Туре одягнув форму Динамо та провів майстер-клас для вихованців академії "біло-синіх"
Яя Туре у формі Динамо / прес-служба киян

Сьогодні екс-гравець Металурга Д, Барселони та Ман Сіті Яя Туре прибув на базу Динамо та провів тренування для дітей, які вчаться у академії киян.

На навчально-тренувальній базі Динамо Туре провів майстер-клас для юних вихованців динамівської академії. Також івуарієць поспілкувався з головним тренером першої команди Олександром Хацкевичем, повідомляє офіційний сайт киян.

"Суркіс хоче, щоб через кілька років команда на 70% складалася з власних вихованців", – представник Динамо

Нагадаємо, після відходу з Манчестер Сіті Яя Туре підписав контракт із грецьким Олімпіакосом, але через три місяці покинув клуб.

"Ціную час, проведений з Роналду у Реалі". Фран Соль задоволений Хацкевичем і хоче зустрітися із Шевою – велике інтерв'ю

Теги
Яя Туре Яя Туре Динамо Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
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