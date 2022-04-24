"Мудрик, Бондаренко, Судаков, Бондар, Трубін, Конопля – це ті молоді футболісти, якими клуб може пишатися. Коли я приїхав сюди минулого червня, для мене було важливим, яким Шахтар буде в майбутньому.

"Я не відчуваю, що це наш титул": Де Дзербі – про чемпіонство в УПЛ і команду, яка заслуговує грати в Лізі чемпіонів

Тому що, коли закінчать кар’єру Пятов, Степаненко, Кривцов, Марлос, Алан Патрік, ми повинні бути готовими до цього і продовжувати грати з сильними гравцями. І ми знайшли цих сильних гравців у дуже короткі терміни.

Мудрик може грати в будь-якому чемпіонаті. Кілька днів тому я говорив з Сергієм Палкіним, і те, що я сказав вам, сказав і йому. Його пріоритетом залишається Шахтар, але якщо чемпіонату не буде і ми продовжимо перебувати в такому ж становищі, коли нічого не відомо, то на майбутнє треба шукати нову команду.

В такому випадку я б хотів допомогти Шахтарю продати футболістів у нову команду. Але ці трансфери мають мати правильну ціну. Я вважаю, що інші клуби не можуть просто скористатися становищем через війну і забрати цих гравців за безцінь", – сказав Де Дзербі у програмі "Денисов Timе".

Нагадаємо, за Мудриком вишикувалась низка європейських клубів. Про свій інтерес заявляли Мілан, Бенфіка та Ланс. Та найбільшу активність щодо українця проявляє Брентфорд – представник АПЛ пропонує за Михайла вже 20 млн євро.

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