Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі зізнався, як ставиться до того, що донецький клуб можуть визнати чемпіоном сезону УПЛ 2021/22 за підсумками 18-ти турів.

"Я не президент і не можу вирішити, брати такий титул чи ні. Але я не відчуваю, що це наш титул.

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Я б це відчував, якби ми зіграли 30 турів, тобто в кінці сезону. Але якщо є одна команда, яка має грати в Лізі чемпіонів, то тут немає сумнівів – це лише Шахтар.

А щодо титулу – я його хочу виграти саме на полі. Я думаю, якби чемпіонат продовжувався, ми б його виграли. І ми могли б виграти кілька чемпіонатів поспіль", – сказав Де Дзербі у програмі "Денисов Timе".

Нагадаємо, на момент повномасштабного вторгнення росіян Шахтар випереджав Динамо на 2 залікові бали. Після 15-ти турів (половини УПЛ) першими йшли кияни. Наразі тривають дискусії: чи варто визнавати чемпіонат зіграним, і якщо так, то кому давати золоті медалі.

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