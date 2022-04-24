"Мудрик, Бондаренко, Судаков, Бондарь, Трубин, Конопля – это те молодые футболисты, которыми клуб может гордиться. Когда я приехал сюда в прошлом июне, для меня было важно, каким Шахтер будет в будущем.

"Я не чувствую, что это наш титул": Де Дзерби – о чемпионстве в УПЛ и команде, заслуживающей играть в Лиге чемпионов

Потому что когда закончат карьеру Пятов, Степаненко, Кривцов, Марлос, Алан Патрик, мы должны быть готовы к этому и продолжать играть с сильными игроками. И мы нашли этих сильных игроков в очень короткие сроки.

Мудрик может играть в любом чемпионате. Несколько дней назад я говорил с Сергеем Палкиным, и то, что я сказал вам, сказал и ему. Его приоритетом остается Шахтер, но если чемпионата не будет, и мы продолжим находиться в таком же положении, когда ничего не известно, то на будущее нужно искать новую команду.

В таком случае я хотел бы помочь Шахтеру продать футболистов в новую команду. Но эти трансферы должны иметь правильную цену. Я считаю, что другие клубы не могут просто воспользоваться положением из-за войны и забрать этих игроков за гроши", – сказал Де Дзерби в программе "Денисов Timе".

Напомним, за Мудриком выстроился ряд европейских клубов. О своем интересе заявляли Милан, Бенфика и Ланс. Но наибольшую активность по отношению к украинцу проявляет Брентфорд – представитель АПЛ предлагает за Михаила уже 20 млн евро.

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