"Прикро дивитися на те, як клуб розвалюється": екс-гравець Карпат стурбований можливим зникненням "левів"

"Карпати – бренд. Львівські вболівальники – дуже класні. Прикро дивитися на те, як клуб розвалюється. Я бажаю їм зберегти цей бренд. Не хочеться, щоб вони перетворилися в якісь Карпати-2 або Карпати-3. Повинні жити тільки ці Карпати – з цієї емблемою і вболівальниками.

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Пам'ятаю, як вони грали з ПСЖ, Борусією Д і Севільєю в єврокубках... Я їм бажаю тільки найкращого. Дивлячись на те, як розвиваються події, важко передбачити подальшу ситуацію. Не думаю, що все буде добре. Я не заглиблювався у ситуацію, але судячи з коментарів і інтерв'ю, здається, проблеми в клубі дуже серйозні", – цитує Вакуленка сайт телеканалів Футбол.

Нагадаємо, Карпати не змогли дограти поточний сезон УПЛ, проте сподіваються отримати атестат для участі в наступному розіграші Першої ліги.

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