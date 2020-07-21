"Досадно смотреть на то, как клуб разваливается": экс-игрок Карпат обеспокоен возможным исчезновением "львов"

"Карпаты – бренд. Львовские болельщики – очень классные. Обидно смотреть на то, как клуб разваливается. Я желаю им сохранить этот бренд. Не хочется, чтобы они превратились в какие-то Карпаты-2 или Карпаты-3. Должны жить только эти Карпаты – с этой эмблемой и болельщиками.

Смалийчук подготовил ультиматум ради участия Карпат в Первой лиге, – СМИ

Помню, как они играли с ПСЖ, Боруссией Д и Севильей в еврокубках... Я им желаю только самого лучшего. Несмотря на то, как развиваются события, трудно предсказать дальнейшую ситуацию. Не думаю, что все будет хорошо. Я не углублялся в ситуацию, но судя по комментариям и интервью, кажется, проблемы в клубе очень серьезные", – цитирует Вакуленко сайт телеканалов Футбол.

Напомним, Карпаты не смогли доиграть текущий сезон УПЛ, однако надеются получить аттестат для участия в следующем розыгрыше Первой лиги.

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