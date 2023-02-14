"Майстер-клас з ведення перемовин з окупантами на міжнародних майданчиках.

Минай підтвердив бійку з російськими футболістами – офіційна позиція клубу

Вітаю наших земляків, футболістів закарпатського ФК Минай, з перемогою над рашистським Шинником у кулачних боях, які відбулися вчора в Туреччині. Так тримати, хлопці! Слава Україні! Героям слава", – написав Микита у Facebook.

Нагадаємо, гравці "лисиць" побили представників терористів із клубу Шинник. Причиною стала невихованість одного російського футболіста, який перебрав з алкоголем і образив жінку-працівницю турецького готелю.