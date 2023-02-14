Приклад для перемовин: очільник Закарпатської ОДА похвалив Минай за побиття російських футболістів
20:36 - Читать на русском
Голова Закарпатської обласної військової (державної) адміністрації Віктор Микита підтримав український клуб.
"Майстер-клас з ведення перемовин з окупантами на міжнародних майданчиках.
Минай підтвердив бійку з російськими футболістами – офіційна позиція клубу
Вітаю наших земляків, футболістів закарпатського ФК Минай, з перемогою над рашистським Шинником у кулачних боях, які відбулися вчора в Туреччині. Так тримати, хлопці! Слава Україні! Героям слава", – написав Микита у Facebook.
Нагадаємо, гравці "лисиць" побили представників терористів із клубу Шинник. Причиною стала невихованість одного російського футболіста, який перебрав з алкоголем і образив жінку-працівницю турецького готелю.
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