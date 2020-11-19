Цього тижня гравці, тренери та персонал івано-франківців пройшли планове тестування на коронавірус, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Напередодні матчу 14-го туру проти Волині надійшли несподівані результати молекулярно-генетичного дослідження, 25 з яких виявилися позитивними. Лише п'ятеро гравців і троє тренерів отримали негативні результати аналізів на COVID-19. У четвер вранці команда у повному складі пішла на двотижневу самоізоляцію.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня у Прикарпатті вже було 13 позитивних тестів на коронавірус, однак це не завадило івано-франківцям зіграти виїзний поєдинок проти Агробізнесу.

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