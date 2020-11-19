Прикарпатье оказалось в плену коронавируса – ближайшие матчи перенесены
В лагере ивано-Франковского Прикарпатья произошла новая вспышка печально известного COVID-19. Середняк Первой лиги пропустит ближайшие туры чемпионата.
На этой неделе игроки, тренеры и персонал ивано-франковцев прошли плановое тестирование на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.
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Накануне матча 14-го тура против Волыни поступили неожиданные результаты молекулярно-генетического исследования, 25 из которых оказались положительными. Только пять игроков и трое тренеров получили отрицательные результаты анализов на COVID-19. В четверг утром команда в полном составе ушла на двухнедельную самоизоляцию.
Напомним, что в конце октября у Прикарпатья уже было 13 положительных тестов на коронавирус, однако это не помешало ивано-франковцам сыграть выездной поединок против Агробизнеса.
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