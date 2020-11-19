На этой неделе игроки, тренеры и персонал ивано-франковцев прошли плановое тестирование на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

В Олимпике массовая вспышка COVID-19 – матч с Зарей под вопросом

Накануне матча 14-го тура против Волыни поступили неожиданные результаты молекулярно-генетического исследования, 25 из которых оказались положительными. Только пять игроков и трое тренеров получили отрицательные результаты анализов на COVID-19. В четверг утром команда в полном составе ушла на двухнедельную самоизоляцию.

Напомним, что в конце октября у Прикарпатья уже было 13 положительных тестов на коронавирус, однако это не помешало ивано-франковцам сыграть выездной поединок против Агробизнеса.

"Шева виростав із плакатом Вейна Грецкі": трагедія голкіпера і найкращий в історії – українці, які стали легендами НХЛ