Комітет з етики Федерації футболу Франції (FFF) закликав президента організації Ноеля Ле Гре піти у відставку. Це стало прямим наслідком неповажних слів Ле Гре на адресу Зінедіна Зідана.

Ле Гре спробував знайти виправдання "незграбним зауваженням" про Зідана – від зухвалості не залишилося й сліду

"Ми закликаємо президента Федерації відмовитися від своїх обов'язків і подати у відставку. Нам потрібна сильна і спокійна влада, якої, на жаль, більше немає. Правила етики ніхто не скасовував, і президент зобов'язаний їх дотримуватись. Ми не маємо права звернутися до дисциплінарного комітету, але можемо публічно попросити президента піти у відставку заради футболу", – наводить L'Equipe слова голови комітету з етики FFF Патріка Антона.

Рішення про відставку Ле Гре можуть ухвалити вже 11 січня. Саме в середу відбудеться позачергове засідання Виконкому Французької федерації футболу.