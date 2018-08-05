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Друга ліга: Калуш та Черкащина-Академія вийшли в лідери, Верес знову не зміг перемогти

20:00 242 Читать на русском
Друга ліга: Калуш та Черкащина-Академія вийшли в лідери, Верес знову не зміг перемогти
Нива В – Верес – 0:0

Сьогодні відбулися завершальні матчі 3-го туру чемпіонату України серед команд Другої ліги.

Кристал здобув другу перемогу у нинішньому розіграші і впритул наблизився до лідерів. Херсонська команда всього на одне очко відстає від лідера групи Б – Кременя.

Макаренко асистом допоміг Андерлехту розтрощити Остенде

Нива Т, Верес та Нива В залишаються єдиними командами у Групі А, які не здобули жодної перемоги. Варто зазначити, що рівняни лише сьогодні змогли набрати перший заліковий пункт.

Калуш та Черкащина-Академія захопили лідерство у турнірній таблиці Групи А – у обох команд по 7 набраних очок.

Чемпіонат України. Друга Ліга, 3 тур

Кристал – Нікополь – 2:1

Голи: Жовтюк, 50, Гливий, 75 – Шмегельський, 45

Калуш – Нива Т – 1:0

Гол: Скакун, 21

Буковина – Черкащина-Академія – 0:1

Гол: Локтіонов, 13

Вилучення: Ткаченко, 84 – Локтіонов, 86

Нива В – Верес – 0:0

Друга ліга3 турЦентральний міський стадіон (Вн) (Вінниця)

Нива Вінниця - Верес: Неділя 05 серпня 2018

Нива Вінниця
Матч завершено
0 : 0
Верес
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