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Президент та гравці Динамо зустрінуться з дітьми, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС

13:57 103 Читать на русском
Президент та гравці Динамо зустрінуться з дітьми, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС
Віталій Буяльський / Футбол 24

Київське Динамо проведе зустріч з дітьми, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, яка приурочена до новорічних свят.

У четвер, 27-го грудня, о 14:00 у конференц-залі стадіону Динамо ім. Валерія Лобановського (вул. Грушевського, 3) відбудеться новорічна зустріч динамівців із дітьми, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС.

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Поспілкуватися з дітьми та вручити їм пам'ятні подарунки приїдуть президент Динамо Ігор Суркіс, легенда клубу Володимир Мунтян, а також футболісти "біло-синіх" Микола Шапаренко та Артем Бєсєдін.

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Теги
Динамо Динамо Віталій Буяльський Віталій Буяльський Микола Шапаренко Микола Шапаренко Ігор Суркіс
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