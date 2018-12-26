Президент та гравці Динамо зустрінуться з дітьми, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС

Київське Динамо проведе зустріч з дітьми, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, яка приурочена до новорічних свят.

У четвер, 27-го грудня, о 14:00 у конференц-залі стадіону Динамо ім. Валерія Лобановського (вул. Грушевського, 3) відбудеться новорічна зустріч динамівців із дітьми, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС.

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Поспілкуватися з дітьми та вручити їм пам'ятні подарунки приїдуть президент Динамо Ігор Суркіс, легенда клубу Володимир Мунтян, а також футболісти "біло-синіх" Микола Шапаренко та Артем Бєсєдін.

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