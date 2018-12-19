Шахтар до Дня святого Миколая привітає подарунками майже 100 тисяч дітей / Фото ФК Шахтар

Донецький Шахтар продовжує продовжує благодійну традицію до Дня святого Миколая.

Цього року головна тема акції – "Твоя суперсила". Основне завдання – допомогти дітям повірити в свої сили, показати різноманіття можливостей самореалізації, мотивувати до досягнення великих цілей в житті.

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В рамках акції для півтисячі дітей з 9 інтернатних установ організовані зустрічі із зірками телебачення.

Також до Дня святого Миколая всі діти, які тренуються в проекті "Давай, грай!", Отримали в подарунок фірмові футболки Шахтаря. Всього 1 500 футболок були відправлені в 15 міст України: це Львів, Краматорськ, Курахове, Сєвєродонецьк, Донецьк, Макіївка, Маріуполь, Добропілля, Зеленодольськ, Івано-Франківськ, Бурштин, Червоноград, Щастя, Добротвір і Білозерське.