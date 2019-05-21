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Мбаппе розлючений на ПСЖ через Тухеля, – Le Parisien

11:47 1661 Читать на русском
Мбаппе розлючений на ПСЖ через Тухеля, – Le Parisien
Кіліан Мбаппе / Reuters

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе незадоволений Тухелем на посаді головного тренера команди і натякнув про ймовірний відхід з команди.

20-літній Мбаппе повідомив, що він хоче грати в центрі нападу ПСЖ, або стане зіркою вже в іншому місці. Однією з причин таких слів Кіліана стало те, що Тухель, нібито, не дав йому змоги виграти "Золотий бутс", стверджує Le Parisien.

"Прийшов час взяти на себе більше відповідальності, можливо, у іншому місці", – Мбаппе натякнув на відхід з ПСЖ

Німецький тренер не поставив форварда на матчі проти Страсбура або Нанта, через що Мбаппе втратив нагоду обігнати Мессі. Зазначається, що ці заяви ніяк не пов'язані з відносинами Тухеля з Неймаром чи ПСЖ.

В поточному сезоні Мбаппе у складі ПСЖ провів 42 матчі, у яких відзначився 38 голами та 17 асистами.

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Теги
Ліонель Мессі Ліонель Мессі ПСЖ ПСЖ Франція Золотий бутс Томас Тухель Томас Тухель
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