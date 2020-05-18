Президент ПФЛ підтвердив, що клуби Другої ліги не зможуть дограти сезон

Президент Професійної футбольної ліги (ПФЛ) Сергій Макаров заявив, що змагання у Першій та Другій лігах можуть не відновитися.

"Більшість клубів Другої ліги кажуть, що не зможуть продовжувати змагання в таких умовах. У Першій лізі ситуація приблизно 50 на 50. Все вирішиться на конференції 21 травня. Сподіваюся, після обговорення поставимо крапку.

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Якщо вирішимо, що чемпіонат не можна дограти – значить, виходимо за рамки регламенту. Самі таке рішення ми ухвалити не можемо. Узгодимо якусь позицію клубів і звернемося до Виконкому УАФ, який прийме рішення. Але спочатку будемо шукати варіанти.

Зіграти без двох команд ще можна було б, але ситуація дуже непроста. Під загрозою чемпіонат Першої ліги. У Прем'єр-лізі ситуація виглядає простішою. А ми будемо шукати варіант: або догравати, або сформуємо позицію клубів і звернемося до Виконкому", – сказав Макаров в ефірі Футбол NEWS.

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