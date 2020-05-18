Президент ПФЛ подтвердил, что клубы Второй лиги не смогут доиграть сезон

Президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Сергей Макаров заявил, что соревнования в Первой и Второй лигах могут не возобновиться.

"Большинство клубов Второй лиги говорят, что не смогут продолжать соревнования в таких условиях. В Первой лиге ситуация примерно 50 на 50. Все решится на конференции 21 мая. Надеюсь, после обсуждения поставим точку.

Судьба Первой и Второй лиги решится на Оболонь-Арене

Если решим, что чемпионат нельзя доиграть – значит, выходим за рамки регламента. Сами такое решение мы принять не можем. Согласуем какую-то позицию клубов и обратимся в Исполком УАФ, который примет решение. Но сначала будем искать варианты.

Сыграть без двух команд еще можно было бы, но ситуация очень сложная. Под угрозой чемпионат Первой лиги. В Премьер-лиге ситуация выглядит проще. А мы будем искать вариант: или доигрывать или сформируем позицию клубов и обратимся в Исполком", – сказал Макаров в эфире Футбол NEWS.

Динамо чи Зоря у ЛЧ, доля титулу Шахтаря, "зручний" порятунок Карпат – 6 варіантів завершення сезону, і як догодити УЄФА