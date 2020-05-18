Доля Першої та Другої ліги вирішиться на Оболонь-Арені

Вже наступного тижня буде поставлено крапку у питанні рестарту нижчих ліг чемпіонату України.
Чергове засідання Ради ліг Професійної футбольної ліги пройде у Києві 21 травня, повідомляє офіційний сайт організації.
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На порядку денному стоятиме лише одне питання – продовження чемпіонатів України з футболу серед команд клубів Першої та Другої ліг сезону 2019/20. Цікаво, що захід відбудеться на трибунах стадіону Оболонь-Арена – це дозволить дотриматися безпечної відстані між членами засідання та виконати всі санітарно-епідеміологічні вимоги.
Нагадаємо, напередодні УПЛ офіційно підтвердила перенесення виборів президента організації, які мали відбутись 25 травня, на невизначений термін.
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