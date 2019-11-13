Президент Наполі назвав сумму, за яку готовий продати клуб

Власник футбольного клубу Ауреліо Де Лаурентіс готовий розпрощатись зі своїм дітищем лише за достойні гроші.

Президент італійського футбольного клубу Наполі Ауреліо Де Лаурентіс планує отримати від продажу неаполітанського клубу не менше аніж 900 млн євро, повідомляє Il Matino.

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Нагадаємо, раніше з’явилась інформація про те, що правляча сім'я Катару Аль-Тані має намір придбати футбольний клуб Наполі і пропонує за команду 560 млн євро. За інформацією видання, президент неаполітанської команди Ауреліо Де Лаурентіс втратив інтерес до клубу, однак планує виручити від продажу удвічі більше.

Де Лаурентіс, придбавши Наполі у 2004 році, зумів підняти команду із Серії С до найвищого дивізіону Італії. Сьогодні його команда переживає ненайкращі часи – посідаючи сьому сходинку після 12-турів і відстаючи від першого місця на 13 очок, неаполітанці подібним становищем викликають гнів уболівальників, які, організовуючи протести, вимагають відставки тренера команди Карло Анчелотті. Більше того, побоюючись розправи, деякі гравці клубу змушені були найняти собі тілоохоронців.

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