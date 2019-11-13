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Президент Наполи назвал сумму, за которую готов продать клуб

18:21 154 Читати українською
Президент Наполи назвал сумму, за которую готов продать клуб
Аурелио Де Лаурентис / Фото из открытых источников

Владелец футбольного клуба Аурелио Де Лаурентис готов расстаться со своим детищем только за достойные деньги.

Президент итальянского футбольного клуба Наполи Аурелио Де Лаурентис планирует выручить от продажи неаполитанского клуба не менее чем 900 млн евро, сообщает Il Matino.

Игроки Наполи наняли телохранителей – футболисты опасаются расправы

Напомним, ранее появилась информация о том, что правящая семья Катара Аль-Тани намерена приобрести футбольный клуб Наполи и предлагает за команду 560 млн евро. По информации издания, президент неаполитанской команды Аурелио Де Лаурентис потерял интерес к клубу, однако планирует выручить от продажи вдвое больше.

Де Лаурентис, приобретя Наполи в 2004 году, сумел поднять команду из Серии С в высший дивизион Италии. Сегодня его команда переживает не самые лучшие времена – занимая седьмое место после 12-туров и отставая от первого места на 13 очков, неаполитанцы подобным положением вызывают гнев болельщиков, которые протестуя требуют отставки тренера команды Карло Анчелотти. Более того, опасаясь расправы, некоторые игроки клуба вынуждены были нанять себе телохранителей.

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Теги
Италия Наполи Наполи Аурелио Де Лаурентис
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