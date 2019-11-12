Гравці Наполі найняли тілоохоронців – футболісти побоюються розправи

Радикально налаштовані уболівальники неаполітанського клубу своїми діями змусили футболістів посилити заходи безпеки.

Футболісти італійського клубу Наполі вирішили вдатися до послуг сек’юриті, аби захистити себе від гніву уболівальників, повідомляє Corriere dello Sport. Раніше радикально налаштовані фанати клубу увірвалися до будинків півзахисників Наполі Маркеса Аллана і Пйотра Зєлінскі. Захисник Каліду Кулібалі вже найняв охорону, а дружина нападника Лоренцо Інсіньє втекла з міста.

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Нагадаємо, раніше вболівальники Наполі висловили невдоволення поточними результатами команди під час відкритого тренування – група фанатів освистувала футболістів, супроводжуючи це криками "Лайно", "Ідіть геть" і скандуючи "Ми заслуговуємо більшого", "Ви – найманці". Також фанати закликали головного тренера "партенопейців" Карло Анчелотті подати у відставку.

Неаполітанці, після 12-ти турів, посідають сьому сходинку, набравши 19 очок. Від першого місця їх відділяє 13 пунктів.

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