ФІФА офіційно заборонила проведення матчу 21-го туру чемпіонату Іспанії між Жироною та Барселоною у Маямі.

Рада ФІФА сьогодні розглянула питання про проведення січневого матчу 21-го туру іспанської Прімери між Жироною і Барселоною на території США.

ФІФА заборонила проведення зустрічі в Маямі і тим самим підтримала позицію Федерації футболу Іспанії (RFEF), повідомляє AS.

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"Рада керувався спортивним принципом – всі матчі національного чемпіонату повинні проводитися на території відповідної спортивної федерації", – розповів президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Нагадаємо, Ла Ліга оголосила про укладення угоди з американською медіакомпанією Relevent Sports, за умовами якої кілька матчів сезону пройдуть в Північній Америці.

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