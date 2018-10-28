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Жирона – Барселона: ФІФА заборонила проводити матч Ла Ліги у США

26 жовтня 15:53 450 Читать на русском
Жирона – Барселона: ФІФА заборонила проводити матч Ла Ліги у США
Жирона – Барселона: ФІФА заборонила проводити матч Прімери у США

ФІФА офіційно заборонила проведення матчу 21-го туру чемпіонату Іспанії між Жироною та Барселоною у Маямі.

Рада ФІФА сьогодні розглянула питання про проведення січневого матчу 21-го туру іспанської Прімери між Жироною і Барселоною на території США.

ФІФА заборонила проведення зустрічі в Маямі і тим самим підтримала позицію Федерації футболу Іспанії (RFEF), повідомляє AS.

Жирона – Барселона: іспанська Федерація футболу заборонила Ла Лізі проводити матч у США

"Рада керувався спортивним принципом – всі матчі національного чемпіонату повинні проводитися на території відповідної спортивної федерації", – розповів президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Нагадаємо, Ла Ліга оголосила про укладення угоди з американською медіакомпанією Relevent Sports, за умовами якої кілька матчів сезону пройдуть в Північній Америці.

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Жирона - Барселона: Неділя 27 січня 2019

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