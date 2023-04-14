В останні тижні хедлайнером іспанського інфопростору була Барселона, яку звинувачували у роботі з суддями з 2003 по 2018 роки. Хосе Марія Енрікес Негрейра начебто отримав 7 мільйонів євро від каталонців, перебуваючи на посаді віце-президента Технічного комітету арбітрів. "Блаугранас" неодноразово виправдовувались, що платили за технічні звіти про гравців і суддів, проте Тебас одразу ж почав вимагати відставки Жоана Лапорти.

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Щоправда, очільник Ла Ліги теж займався схожою роботою, коли обіймав посаду віце-президента організації. За інформацію El Espanol, у 2008 році він отримав 232 тисячі євро від Мальорки за звіти про футболістів з Південної Америки.

Тебас, як завжди, у Твіттері відреагував на статтю Хорхе Калабреса: "Я вже говорив тобі, що ти дуже "нечіткий". Цю інформацію дев'ять років тому поширювали різні ЗМІ, і все було роз'яснено. Віце-президенти Ла Ліги можуть мати комерційні відносини з іншими клубами". В мережі його звинувачають у подвійних стандартах та наклепі.

Додамо, що Барсі загрожує навіть виключення з єврокубків через можливу корупцію у спорті. Наразі справу Негрейри досліджує іспанська прокуратура та УЄФА.

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