В последние недели хедлайнером испанского инфопространства была Барселона, обвиняемая в работе с судьями с 2003 по 2018 годы. Хосе Мария Энрикес Негрейра вроде бы получил 7 миллионов евро от каталонцев, будучи в должности вице-президента Технического комитета арбитров. "Блаугранас" неоднократно оправдывались, что платили за технические отчеты об игроках и судьях, однако Тебас сразу же потребовал отставки Жоана Лапорты.

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Правда, руководитель Ла Лиги тоже занимался похожей работой, когда занимал должность вице-президента организации. За информацию El Espanol, в 2008 году он получил 232 тысячи евро от Мальорки за отчеты о футболистах из Южной Америки.

Тебас, как всегда, в Твиттере отреагировал на статью Хорхе Калабреса: "Я уже говорил тебе, что ты очень "нечеткий". Эту информацию девять лет назад распространяли разные СМИ, и все было разъяснено. Вице-президенты Ла Лиги могут иметь коммерческие отношения с другими клубами". В сети его обвиняют в двойных стандартах и клевете.

Добавим, что Барсt грозит даже исключение из еврокубков из-за возможной коррупции в спорте. Дело Негрейры исследует испанская прокуратура и УЕФА.

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