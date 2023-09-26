"Сам факт спроби впливу – це злочин спортивної корупції. Цього достатньо, щоб порушити відповідну дисциплінарну справу. Санкції варіюються від попередження до пониження в класі. Пояснень потрібно давати набагато більше.

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Чи призвело б це до виключення Барселони з Ла Ліги? Якщо суддя так скаже... то так. Це те, що вирішує суд, як він зробив з Ельче кілька років тому. Єдине, що я можу – це засудити певні факти, і я їх засуджую. Санкції – це не моя відповідальність", – розповів Тебас в інтерв'ю для Movistar+.

Нагадаємо, ще навесні Барселона стала фігуранткою скандалу у справі про виплати колишньому віце-президенту технічного суддівського комітету Енрікесу Негрейрі. Клуб звинувачують за статтею про корупцію у бізнесі.

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