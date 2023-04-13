Другий дивізіон України бодай частково знову відчує на собі переваги сучасного футболу.

Епіцентр офіційно підтвердив, шо 14 квітня на гостьовому матчі проти ЛНЗ у Черкасах працюватиме система відеоасистента рефері (VAR).

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Головним польовим арбітром буде Андрій Коваленко, а на лініях допомагатимуть Віталій Скобля та Дмитро Запороженко. Четвертий суддя – Дмитро Кривушкін. За VAR відповідатимуть Микола Балакін з асистентом Олександром Корнійком.

Додамо, що відеоасистент є розкішшю навіть для УПЛ, де система передбачена лише в одному матчі на тур. У Першій лізі таке востаннє практикували взагалі 2020 року. ЛНЗ та Епіцентр наразі посідають третю та п'яту сходинку чемпіонської групи.

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