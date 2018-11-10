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Президент Інгульця Поворознюк – про фанатів Волині: Як для таких дебілів не робити клітки? 

10:00 259 Читать на русском
Президент Інгульця Поворознюк – про фанатів Волині: Як для таких дебілів не робити клітки? 
Олександр Поворознюк / фото: ФК Інгулець

Президент Інгульця різко висловився щодо фанатів луцької Волині.

"Фанати Волині скупили усі сірники в магазині. Телепні поробили із сірників піраміди і підпалили разом із столами. Ну не придурки? Як для таких дебілів не робити клітки?

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Фанати Інгульця дуже дисциліновані. Перед тим, як запалити піротехніку, питали у мене дозволу. Вийшли за стадіон на горі, запалили і відразу загасили у відрах із водою", – цитує Поворознюка Tribuna з посиланням на інтерв'ю власника Інгульця для Agrosphera.

Зазначимо, нещодавно на стадіоні Інгульця був облаштований незвичний сектор, який більше схожий на тюремну камеру.

Інтерв'ю "Футбол 24" із Поворознюком – про небажання заробляти, договірні матчі та українських суддів читайте за посиланням.

Теги
Олександр Поворознюк Інгулець Інгулець Волинь Волинь Перша ліга
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