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Президент Ингульца Поворознюк – о фанатах Волыни: Как для таких дебилов не делать клетки?

10:00 88 Читати українською
Президент Ингульца Поворознюк – о фанатах Волыни: Как для таких дебилов не делать клетки?
Александр Поворознюк / фото ФК Ингулец

Президент Ингульца резко высказался о фанатах луцкой Волыни.

"Фанаты Волыни скупили все спички в магазине. Дурачки сделали из спичек пирамиды и зажгли вместе со столами. Ну не придурки? Как для таких дебилов не делать клетки?

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Фанаты Ингульца очень дисциплинированы. Перед тем, как зажечь пиротехнику, спрашивали у меня разрешения. Вышли за стадион на гору, зажгли и сразу потушили в ведрах с водой", – цитирует Поворознюка Tribuna со ссылкой на интервью владельца Ингульца для Agrosphera.

Отметим, недавно на стадионе Ингульца был оснащен необычный сектор, который больше похож на тюремную камеру.

Интервью "Футбол 24" с Поворознюком – о нежелании зарабатывать, договорных матчах и украинских судьях читайте по ссылке.

Теги
Александр Поворознюк Ингулец Ингулец Волынь Волынь Первая лига
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