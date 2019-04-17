Президент Інгульця Поворознюк виділив 1 мільйон гривень на преміальні за вихід у фінал Кубка України

Головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко розповів, що президент клубу виплатить солідні преміальні за вихід у фінал Кубка України.

"Свої імена ми вже вписали в історію клубу. Емоції переповнюють, ще до кінця не усвідомлюємо, що ми зробили. Всі дуже раді. Керівництво, президент, ми всі потрапили в казку.

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Президент (Олександр Поворознюк, - прим.) озвучив преміальні – мільйон гривень", – цитує Лавриненка телеканал "Футбол".

Зазначимо, що у фіналі Кубка України Інгулець зіграє з Шахтарем, який у своїй півфінальній парі здолав СК Дніпро-1.

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