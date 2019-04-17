toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Кубок України
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ТОТТЕНХЕМ ЮВЕНТУС - АЯКС СК ДНІПРО-1 - ШАХТАР В'ЯЧЕСЛАВ ШЕВЧУК

Президент Інгульця Поворознюк виділив 1 мільйон гривень на преміальні за вихід у фінал Кубка України

17 квітня 23:34 573 Читать на русском
Президент Інгульця Поворознюк виділив 1 мільйон гривень на преміальні за вихід у фінал Кубка України
Олександр Поворознюк / ФК Інгулець

Головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко розповів, що президент клубу виплатить солідні преміальні за вихід у фінал Кубка України.

15’ Євген Запорожець
39’ Антон Щедрий
 
Євген Чеберко 45+1’
15’ Євген Запорожець
39’ Антон Щедрий
45+1’ Євген Чеберко

"Свої імена ми вже вписали в історію клубу. Емоції переповнюють, ще до кінця не усвідомлюємо, що ми зробили. Всі дуже раді. Керівництво, президент, ми всі потрапили в казку.

Інгулець – Зоря – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Президент (Олександр Поворознюк, - прим.) озвучив преміальні – мільйон гривень", – цитує Лавриненка телеканал "Футбол".

Зазначимо, що у фіналі Кубка України Інгулець зіграє з Шахтарем, який у своїй півфінальній парі здолав СК Дніпро-1.

Кубок України: Інгулець сенсаційно вибив Зорю та став першим фіналістом турніру

Теги
Кубок України Інгулець Інгулець Сергій Лавриненко Сергій Лавриненко Олександр Поворознюк Інгулець - Зоря
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
39
хв
Наполі
22:00
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук