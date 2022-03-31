Сьогодні в Катарі відбулося засідання Конгресу ФІФА. Президент асоціації вкотре жодним чином не засудив російських агресорів. Однак цього разу Інфантіно обмежився не лише загальними фразами про "конфлікт", а й навіть зробив комплімент окупантам.

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"ЧС-2018 року в Росії, безумовно, був великим чемпіонатом світу, спортивним та культурним. Це був суперуспіх для футболу, все пройшло чудово. Але, мабуть, він не вирішив світових проблем. Це навіть не вирішило проблем регіону, не створило міцний мир.

Як тільки закінчиться цей жахливий конфлікт, і всі інші конфлікти у світі, сподіваюся, що футбол може зіграти невелику роль у відновленні взаємин, встановленні миру та порозуміння. Моє звернення до всіх, хто має якусь владу на важливих політичних посадах: "Будь ласка, припиніть конфлікти та війни". Діалог можливий навіть із лютим ворогом. Ми маємо знову навчитися жити разом", – сказав Інфантіно.

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