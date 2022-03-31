Сегодня в Катаре прошло заседание Конгресса ФИФА. Президент ассоциации в очередной раз никоим образом не осудил российских агрессоров. Однако теперь Инфантино ограничился не только общими фразами о "конфликте", но даже сделал комплимент оккупантам.

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"ЧМ-2018 года в России, безусловно, был великим чемпионатом мира, спортивным и культурным. Это был суперуспех для футбола, все прошло отлично. Но, пожалуй, он не решил мировых проблем. Это даже не решило проблем региона, не создало крепкий мир.

Как только закончится этот ужасный конфликт и все остальные конфликты в мире, надеюсь, что футбол может сыграть небольшую роль в восстановлении взаимоотношений, установлении мира и взаимопонимания. Мое обращение ко всем, кто имеет какую-то власть на важных политических должностях: "Пожалуйста, прекратите конфликты и войны". Диалог возможен даже со злейшим врагом. Мы должны снова научиться жить вместе", – сказал Инфантино.

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