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Яремчук: У матчі проти Люксембургу збірна України буде битись і за Мораєса також

18:23 419 Читать на русском
Яремчук: У матчі проти Люксембургу збірна України буде битись і за Мораєса також
Роман Яремчук / Фото УАФ

Основний форвард збірної України Роман Яремчук поділився думками щодо важливого поєдинку проти Люксембургу в рамках відбору до Євро-2020.

 

"Нас очікує дуже складний матч. В першій грі нам було дуже важко, тому ми ставимось до суперника дуже серйозно.

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Я дуже радий дебютному голу, а також тим, що потішив своїх батьків, але забивати голи – це моя робота. Не потрібно акцентувати увагу на моїх голах, головне – здобути перемогу. Хто заб'є завтра – мені не так важливо.

Ситуація з Мораєсом? Неприємно бачити цей негатив і це трохи злить. Будемо битись в тому числі і за нього", - розповів Яремчук.

Нагадаємо, зустріч між цими суперниками відбудеться на Арені Львів 10 червня, початок о 21:45. Після 3-х турів "синьо-жовті" лідирують у групі B, набравши 7 очок.

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Джерело: Футбол 24
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Теги
Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Україна Україна Збірна України Роман Яремчук Роман Яремчук Євро-2020 Україна - Люксембург
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