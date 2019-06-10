Україна – Люксембург: де дивитися матч відбору до Євро-2020 10.06.2019

Збірні України та Люксембургу зіграють у 4-му турі відбору на Євро-2020. Де дивитись гру онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Україна – Люксембург відбудеться 10 червня на стадіоні Арена Львів. Початок поєдинку – о 21:45 за київським часом.

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Поєдинок Україна – Люксембург онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалах ТРК "Україна" та "Футбол 1", починаючи з 21:40. "Футбол 24" також проведе текстову онлайн-трансляцію матчу 4-го туру відбору на Євро-2020.

Нагадаємо, що минулої суботи українці розтрощили команду Сербії (5:0) та закріпили лідерство в групі B кваліфікації. В активі команди Андрія Шевченка 7 очок після 3-х турів.

Натомість збірна Люксембургу не змогла втримати виїзну перемогу над Литвою (1:1). "Червоні леви" наразі другі в турнірній таблиці (4 пункти).

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