"Ми дали обіцянку італійському народу вилікувати деякі зі спортивних ран, і дотрималися свого слова.

Україна – Італія: відео непризначеного пенальті та огляд матчу відбору на Євро-2024

Багато чого змінилося з приходом Спаллетті. Повернувся ентузіазм і бажання знову стати особливою командою. Зі своїм спокоєм та гарним настроєм Спаллетті повернув форму та характер цій команді.

Збірна Італії продемонструвала сильний дух проти України. Ми побачили команду, яка домінувала в матчі, окрім страждань на останніх хвилинах. Ми пройшли кваліфікацію і вийшли туди, де повинні бути. Дякую Спаллетті та хлопцям", – сказав Гравіна для Sky Sport Italia.

Нагадаємо, збірна України зіграла внічию з національною командою Італії (0:0) в матчі відбору до Євро-2024. Тепер підопічні Сергія Реброва чекають плей-оф Ліги націй. Італійці напряму кваліфікувалися на чемпіонат Європи, обійшовши "синьо-жовтих" за додатковими показниками.

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