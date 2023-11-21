"Мы дали обещание итальянскому народу вылечить некоторые из спортивных ран, и сдержали свое слово.

Украина – Италия: видео неназначенного пенальти и обзор матча отбора на Евро-2024

Многое изменилось с приходом Спаллетти. Вернулся энтузиазм и желание снова стать особой командой. Со своим спокойствием и хорошим настроением, Спаллетти вернул форму и характер этой команде.

Сборная Италии продемонстрировала сильный дух против Украины. Мы увидели доминировавшую в матче команду, кроме страданий на последних минутах. Мы прошли квалификацию и вышли туда, где должно быть. Спасибо Спаллетти и ребятам", – сказал Гравина для Sky Sport Italia.

Напомним, сборная Украины сыграла вничью с национальной командой Италии (0:0) в матче отбора к Евро-2024. Теперь подопечные Сергея Реброва ждут плей-офф Лиги наций. Итальянцы напрямую квалифицировались на чемпионат Европы, обойдя "сине-желтых" по дополнительным показателям.

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