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Президент Челсі розповів про продаж клубу

13:06 1121 Читать на русском
Президент Челсі розповів про продаж клубу
Челсі / Фото з відкритих джерел

Президент Челсі Брюс Бак розвіяв чутки щодо продажу клубу Романом Абрамовичем.

"Наскільки я знаю, він (власник Челсі Роман Абрамович – прим.) абсолютно не зацікавлений у продажу Челсі. Навпаки. Я ніколи не чув від пана Абрамовича жодного слова в плані "Давайте підготуємо клуб до продажу" або щось в цьому роді. Є люди, які через політичну ситуацію думають, що можуть купити Челсі за вигідною ціною. Ми отримуємо запити, і нам дійсно нема чого сказати цим людям.

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Якщо говорити про питання продовження контрактів футболістів, покупки або продажу того чи іншого гравця, Абрамович безпосередньо брав в них участь з першого дня. І він, як і раніше, робить це і зараз", – наводить слова Бака The Guardian.

Нагадаємо, російський олігарх Роман Абрамович придбав лондонський Челсі у липні 2003 року за 140 мільйонів фунтів стерлінгів. Поточна ціна клубу – більше 2 мільярдів фунтів. За цей період команда встигла завоювати 5 чемпіонств, 5 Кубків Англії, 3 Кубка ліги, 2 Суперкубка Англії, а також одного разу виграти Лігу чемпіонів та двічі тріумфувати у Лізі Європи.

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Теги
Англія Челсі Челсі Роман Абрамович
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