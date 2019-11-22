Террі розповів, чому Салах та де Брюйне не змогли закріпитись в Челсі

Колишній капітан Челсі Джон Террі розповів, чому Мохамед Салах та Кевін де Брюйне не змогли продемонструвати своїх найкращих якостей у лондонському клубі.

"У моєму поколінні я бачив таких гравців, як Салах і де Брюйне, які не могли відповідати стандартам Моурінью. Вони були дуже талановитими, але при цьому дуже юними гравцями. У Моурінью не було часу, щоб інтегрувати таких футболістів в команду – ми вигравали щотижня, а це його головне завдання. Якщо ти приходиш в команду і будеш грати на 10-20% нижче стандартів Даффа і Роббена, які забивали по 20 голів за сезон кожен, ти не потрапиш до складу. Жодних шансів.

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Радий за Салаха і де Брюйне, що вони пішли в інші команди і довели, що є прекрасними гравцями, але в той час вони не були досить сильні для Челсі", – цитує Террі Goal.com з посиланням на Dubai Eye.

Нагадаємо, Кевін де Брюйне перейшов у Челсі з бельгійського Генка у 2012-му році, але вже через два роки його придбав німецький Вольфсбург. Щодо Салаха, то єгиптянин переїхав на Стемфорд Брідж в січні 2014-го з Базеля, але зіграв за "синіх" лише 10 матчів.

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