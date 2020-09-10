У середу в Києві відбулося засідання робочої групи зі створення телебачення УПЛ. Мета клубів і УПЛ – збільшення ціни на трансляції матчів за рахунок створення конкуренції для каналів, які вже ведуть трансляції. Продавати український футбол збираються і за кордон, зокрема – багатомільйонній діаспорі.

УПЛ запланувала запуск повноцінного телеканалу

"Мова йде про те, щоб спочатку створити телеканал, потім паралельно платформу. І вже, коли буде ця платформа, вона може стати мультиспортивною. Я не бачу ніяких проблем, щоб в Україні щось заважало згодом створити саме спортивну платформу", – зазначив у коментарі Shakhtar News учасник зустрічі Олександр Глущенко.

До слова, робоча група через тиждень збереться знову, а першого жовтня відбудеться широке засідання щодо УПЛ-ТБ.

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