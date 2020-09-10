В среду в Киеве состоялось заседание рабочей группы по созданию телевидения УПЛ. Цель клубов и УПЛ – увеличение цены на трансляции матчей за счет создания конкуренции для каналов, которые уже ведут трансляции. Продавать украинский футбол собираются и за границу, в частности – многомиллионной диаспоре.

УПЛ запланировала запуск полноценного телеканала

"Речь идет о том, чтобы сначала создать телеканал, затем параллельно платформу. И уже, когда будет эта платформа, она может стать мультиспортивной. Я не вижу никаких проблем, чтобы в Украине что-то мешало впоследствии создать именно спортивную платформу", –отметил в комментарии Shakhtar News участник встречи Александр Глущенко.

К слову, рабочая группа через неделю соберется снова, а первого октября состоится широкое заседание по УПЛ-ТВ.

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